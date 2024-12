Université de Ziguinchor : reprise des enseignements en janvier 2025

Les enseignements vont reprendre le lundi 6 janvier 2025 à l’université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ), fermé depuis le 27 novembre dernier à la suite de violents affrontements entre étudiants et policiers, qui ont fait plusieurs blessés renseigne un communiqué du recteur.



« Le recteur, président du conseil académique de l’université Assane Seck de Ziguinchor, porte à la connaissance de la communauté universitaire que cet organe s’est réuni ce jour, jeudi 12 décembre 2024, pour évaluer l’évolution de la situation académique. A l’issue de cette rencontre, le conseil a pris la décision de reprendre les enseignements le lundi 6 janvier 2025 », souligne la même source.



Le conseil académique de l’université Assane Seck de Ziguinchor a aussi pris la décision de faire une session unique pour l’année universitaire 2023-2024, notamment pour les UFR LASHUS, SES et ST. Parmi les décisions prises à l’issue de la réunion, figure également l’invalidation du second semestre 2023-2024 si les étudiants ne reprennent pas les cours jusqu’au lundi 13 janvier 2025.



Le conseil académique de l’UASZ avait pris la décision, le 27 novembre dernier, de fermer « jusqu’à nouvel ordre le campus pédagogique ». Cette mesure ne concernait pas le centre universitaire de Kolda (sud) et l’UFR 2S, des annexes de l’université Assane Seck où les enseignements s’étaient poursuivis.



Le conseil académique présidé par le recteur Alassane Diédhiou avait également dissous des amicales d’étudiants et suspendu le renouvellement des bureaux de ces mêmes instances. Le 27 novembre, la direction du centre régional des œuvres universitaires de Ziguinchor avait annoncé la fermeture du campus social de l’UASZ.



Ces mesures étaient consécutives à une grève illimitée des étudiants, qui réclamaient l’achèvement des chantiers de 12 amphithéâtres en construction depuis 2015, la réception du pavillon de 1.000 lits et d’un autre restaurant. Trois véhicules du rectorat ont été incendiés lors de ces violences et des étudiants blessés.



Avec le SOLEIL