Universités : UGB et UAD de Bambey campent sur leurs positions

La décision prise par le collectif des étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de retourner en cours n’est pas partagée par certains membres de la coordination nationale des étudiants du Sénégal et pour cause. La coordination des étudiants de Saint-Louis et celle de l’Université Alioune Diop de Bambey ont décidé de camper sur leurs positions malgré l’augmentation des allocations d’études et la baisse du prix du ticket de restauration annoncées hier par le Chef de l’Etat.



Pour les étudiants de Bambey, ces nouvelles mesures sont certes salutaires, mais n’ont rien à voir avec leur plateforme revendicative et attendent satisfaction de leurs exigences. De même que ceux de Saint-Louis, ils réclament justice pour Fallou Sène et le départ des ministres Amadou Ba, Mary Teuw Niane et Aly Ngouille NDIAYE.



Interpellé par votre journal pour se prononcer sur cette décision prise par le collectif reçu hier au Palais, le président de la coordination des étudiants de Saint-Louis, Alexandre Mapal Sambou informe que les membres de la coordination sont en réunion pour déterminer une nouvelle stratégie de lutte et que pour le moment, rien ne peut filtrer.



ACTUSEN