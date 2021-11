Usage sécurisé des nouvelles technologies : le Ccos de l’UGB pose le débat – vidéo

Une réflexion pluridisciplinaire sur le thème « La protection des données personnelles et la cybercriminalité dans l’environnement numérique » a été le menu d’une conférence organisée par Centre de Calcul Ousmane SECK. « Les travaux nous ont permis de mettre l’accent sur les risques importants que les personnes, les entreprise et les États encourent dans l’environnement électronique », a confié le magistrat Papa Assane TOURE à l’issue de la rencontre. «Le Sénégal dispose d’un cadre juridique intégral 25 janvier 2008 sur la protection des données à caractère personnel accompagné d’un décret d’application », a renseigné le secrétaire général adjoint du Gouvernement. M. TOURE de rappeler que devant la « transnationalité » des comportements et « l'anonymat des acteurs » un dispositif a permis de renforcer les prorogatives des autorités juridiques en terme d’investigation. « Ce cadre a modernisé la procédure pénale », a-t-il dit. Il a indiqué toutefois qu’en dépit de cette extension des pouvoirs, des enjeux juridiques et techniques se posent