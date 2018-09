VIDÉO - MAGAL DES 2 RAAKA DE NDAR: Sens et symbole d’un évènement religieux multidimensionnel. Par Serigne Cheikh SEYE « Xassaides ».

Dans cet entretien vidéo, le Muezzin du Magal des 2 raaka, chanteur de Xassaides, revient sur le sens et les enseignements à tirer de la Commémoration des cet évènement religieux multidimensionnel, par la nouvelle génération.



Serigne Cheikh SEYE « Xassaides » appelle les jeunes à s’inspirer du courage et de l’engagement spirituel de Serigne Bamba, indiquant que ces hautes valeurs sont le fruit de la privation des artifices de ce monde et de l’Unicité d’Allah à laquelle Khadimou Rassoul, invite.