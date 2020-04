VIOLATION DES COUVRE-FEUX ET DES MESURES SANITAIRES CONTRE LE COVID-19 : les étudiants ressortissants de GUET-NDAR sensibilisent … (vidéo)

L’amicale des étudiants des ressortissants de GUET-NDAR veut jouer pleinement sa partition dans la lutte contre le Coronavirus. Ils ont lancé, dimanche, une campagne de sensibilisation sur les dangers de la violation des couvre-feux décrétés pour endiguer la pandémie.



« Il est inadmissible qu’à partir de 20 heures, des jeunes du quartier s’adonnent à des jeux de cache-cache avec les policiers. Cette maladie est très sérieuse. Nous devons tous faire preuve de responsabilité », a déclaré Adja Fatou DIAGNE, la présidente de cette structure créée en 2016.



« Nous nous sommes diviser en trois groupes pour sillonner le quartier et sensibiliser la communauté sur notre devoir de soutenir l’équipe médicale et les forces de l’ordre sur la nécessité de respecter les gestes barrière », a-t-elle ajouté. « Nous invitons également les parents à retenir les enfants à la maison ainsi qu’à veiller à leur propreté », a ajouté Mlle DIAGNE. Les jeunes ont par ailleurs exhorté les autorités et notables de la Langue de Barbarie à s’engager pour un meilleur suivi des dispositions sécuritaires.