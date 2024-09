Vacances Médicales Patriotiques : 67 professionnels de la Santé déployés à Saint-Louis

Soixante-sept (67) professionnels de santé participent aux Vacances Médicales Patriotiques (VMP) délocalisées à Saint-Louis. Des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens, des dentistes et des infirmiers se sont engagés bénévolement dans le cadre de ces deux journées de consultation pour offrir de soins de santé aux populations de la ville tricentenaire. Des dispositifs médicaux mobiles du ministère de la Santé et de l’Action sociale et un camion de chirurgie dentaire ont été mis à profit.



Le docteur Mor DIAGNE, coordonnateur des VMP, a souligné l’urgence d’éradiquer les disparités notées dans l’accès au soin, en indiquant que cette initiative de professionnels de la Santé, membres de Pastef, s’inscrit dans ce cadre.



« Nous sommes confrontés au Sénégal à des difficultés d’accès aux soins qui ont comme soubassement un déficit d’accessibilité géographique. La répartition des structures de santé et des moyens médicaux n’est pas homogène », a-t-il déploré.



Il a évoqué « le manque d’un système de protection sociale efficace pouvant couvrir les zones reculées et permettre aux populations démunies de pouvoir subvenir à leurs besoins en santé ». « Ces sont des défis qui, au-delà de l’engagement de nous autorités, nous ont poussé mettre sur pied ce projet que nous comptons pérenniser », a-t-il dit.