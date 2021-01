Vaccin contre la Covid-19 : Les personnels de santé, les personnes âgées, les forces de défense et de sécurité ... Les premières cibles...Diouf Sarr s'explique

La question sur le vaccin contre le coronavirus est revenu plusieurs fois lors de la conférence de presse du gouvernement. Ainsi, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a tenu à apporter des précisions. Abdoulaye Diouf Sarr a indiqué que le Sénégal s’est inscrit dans l’initiative Covax, qui est une alliance de 170 pays dont 56 pays à revenus intermédiaires, avec des organisations telles que l’OMS, l’UNICEF, entre autres.



Selon lui, c’est durant le premier trimestre de 2021 que, "nous allons acquérir le vaccin homologué dans l’initiative Covax". Non sans ajouter: "c’est lors de la dernière réunion du Comité National de Gestion des Épidémies, que l’Etat a engagé une initiative propre et nationale, pour l’acquisition à grande échelle du vaccin dans le registre Covax".



Le ministre affirme en sus, "que le Sénégal va se donner les moyens de vacciner sa population sur la base d’une stratégie. Laquelle a déjà identifié des cibles. Il s'agit des personnels de santé, des personnes âgées, les personnes qui ont des comorbidités, des forces de défense et de sécurité. Mais cette cible n'est pas la seule qu'on va vacciner...".



Leral. net