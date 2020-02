Véhicules caillassés : les médecins de Saint-Louis très « indignés »

Colère des médecins de l’hôpital régional de Saint-Louis après le saccage de plusieurs véhicules apprenant au personnel. Le docteur Sidy DIALLO, secrétaire général de la section locale du Syndicat Autonome des Médecins du Sénégal (SAMES) exhorte l’administration à « remédier à cette insécurité notoire dont les médecins et les paramédicaux de l’hôpital régional de Saint-Louis sont victimes ».



Lors d’un point de presse tenu, ce matin, il invite les autorités de la structure sanitaire à « prendre toutes les mesures pour que la sécurité soit garantie ».



« Les malades et le personnel soignant sont mis en danger et de manière répétitive », s’offusque-t-il vivement. « Nous ne pouvons plus tolérer cet état de fait », a-t-il ajouté.



