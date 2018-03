Vente illégale de riz : Bocar Samba Dièye placé sous contrôle judiciaire

Bocar Samba Dièye a finalement été libéré. Il a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire. Un peu après 19 heures ce lundi, a constaté un reporter de Seneweb, il est sorti de la cave, escorté d'un agent de l'administration pénitentiaire et de son avocat, Me Khalifa Babacar Camara, pour faire face au juge du 2e cabinet.

Il y est sorti quelque minutes plus tard après la notification de son inculpation et de son placement sous contrôle judiciaire. Il avait été arrêté par la Section de recherches de la gendarmerie et déféré au parquet ce lundi. Il est accusé d'avoir vendu illégalement un camion de riz qui se trouvait à Mbirkilane et qui faisait l'objet d'une saisie conservatoire au profit d’Ecobank.

