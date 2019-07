Vers l'assainissement du secteur de la Boulangerie

Quatre mois après sa nomination à la tête du ministère du Commerce, Aminata Assome Diatta a fait face à la presse ce mardi. Rencontre durant laquelle elle a évoqué les dossiers saillants de son ministère. Et elle a annoncé l’assainissement du secteur de la boulangerie.



«Notre objectif est de parvenir à assainir le secteur de la boulangerie. Il a été déjà élaboré un projet de décret et un projet d’arrêté d’application qui apportent des innovations en termes de réglementation de l’accès à la profession, la formalisation des relations entre boulangers et distributeurs, le renforcement des exigences d’hygiènes et de salubrité et d’information du consommateur», a annoncé l’ancienne Directrice du Commerce extérieur.



«Je tiens à rappeler aux boulangers que le gouvernement est très sensible à la situation difficile de leur secteur à très fort impact économique et social», affirme-t-elle.



En ce qui concerne le secteur du ciment, Aminata Assome Diatta explique que «le secteur a connu des perturbations en 2018 qui ont occasionné un blocage des prix du ciment à 3 reprises par arrêté du ministre en charge du commerce. Conformément aux instructions du gouvernement, un comité technique, multipartite chargé d’examiner la structure du prix du ciment a été mis en place en vue de corriger la perturbation et de faire revenir la stabilité dans ce secteur hautement stratégique» a conclu Assome Ndiaye.



