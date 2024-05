Vers l’élaboration d’un projet de loi d’orientation destiné à l'”autonomisation économique durable des femmes”

Le président de la République a invité le gouvernement à préparer un projet de loi d’orientation destiné à l'”autonomisation économique durable des femmes”, lors du Conseil des ministres de ce mercredi 22 mai.



Bassirou Diomaye Faye “a invité le gouvernement à préparer, en accord avec l’ensemble des organisations féminines du Sénégal, un projet de loi d’orientation sur l’autonomisation économique durable des femmes”, annonce le communiqué du Conseil des ministres.



En ce qui concerne “l’autonomisation et la promotion économiques des femmes, le président de la République a rappelé que le” projet de développement économique, social et culturel du parti au pouvoir “accorde une importance primordiale aux femmes et à leur rôle déterminant dans la consolidation de la famille”.



Un constat valable aussi pour le “développement économique [et le] renforcement des solidarités dans notre société”.



Bassirou Diomaye Faye a profité du Conseil des ministres pour “magnifier la contribution significative des femmes pour un Sénégal prospère dans la justice sociale”.



“Sur cette lancée, le chef de l’État a demandé au gouvernement de procéder à un audit des mécanismes et instruments de promotion économique et sociale des femmes”, ainsi qu'”à l’actualisation des plans, stratégies et actions destinés au renforcement de leur autonomie”.



APS