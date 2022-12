Vers un dénouement heureux dans l’affaire des députés « agresseurs » : Massata Samb et Mamadou Niang convalescents

Selon les médias, dans le souci d’apaiser les tensions, une médiation est en cours à l’Assemblée nationale pour étouffer l’affaire et faire revenir les deux camps à de meilleurs sentiments.



Des discussions sont en train d’être menées avec le président de l’Assemblée nationale pour arrondir les angles et dépasser ce feuilleton regrettable.



Les députés Massata Samb et Mamadou Niang, auteurs de l’agression sur le député Amy Ndiaye Gniby, sont en convalescence. Ils se seraient blessés lors des échauffourées à l’Hémicycle.



Massata Samb et Mamadou Niang qui font l’objet de plaintes n’ont pas toujours reçu leurs convocations. Ils ont respectivement une incapacité temporaire de travail (itt) de 21 jours et de 10 jours.



Quant à Amy Ndiaye Gniby, elle se porte mieux. D’ailleurs, suite à sa plainte déposée auprès du Parquet par ses avocats contre ses collègues députés Pape Massata Samb et Mamadou Niang pour agression, Amy Ndiaye a été auditionnée par les limiers de la Division des investigations criminelles (Dic).