Vidéo | Le Ceebu jën codifié

Les rideaux sont tombés vendredi sur la deuxième édition de la semaine culinaire sur le Ceebu jën organisée au Centre de Référence aux Métiers du Tourisme (CRMT) de Saint-Louis à travers une grande séance de dégustation avec les parties prenantes au projet.



La performance culinaire avait mis en synergie l’expertise de cuisinières traditionnelles de Saint-Louis, de chefs cuisiniers français et Sénégalais. Un important franchi dans la codification de cet art culinaire ancré dans le patrimoine de NDAR après son inscription la liste du patrimoine immatériel de l'humanité, en décembre 2021.



Avec la codification, un cadre normatif est offert avec des principes clairs de mise en assiette et d’enseignement dans les écoles d’hôtellerie.



Le secrétaire général du Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Mouhamadou moustapha THIOUNE et l’Ambassadrice de France au Sénégal Christine FAGES se sont réjouis de la dynamique collaborative qui a permis de franchir cette étape décisive dans la transmission et valorisation du Ceebu Jën.



Nous avons recueilli leurs impressions