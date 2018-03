(Vidéo) Saint-Louis: le Docteur Gaoussou Fadiga, naturopathe, dévoile les vertus de la médecine naturelle.

Le Docteur Fadiga traite les maladies suivantes : les pathologies cardio-vasculaires (tensions artérielles, diabètes, cardiopathies, AVC et hémiplégies). Rhumatoïdes (arthrose, polyarthroses, sciatique.



Drépanocytose. Infections et affections hépatobiliaires : palu, jaunisse, ictère, hépatite et cirrhose de foie.

Dermatoses et dermatites (réactions cutanées) : Allergies, herpès, psoriasis, acnés eczémas ; Neuropathie : tremblotes (parkinson) les mouvements faciaux involontaires.



Troubles visuels : glaucomes, trachomes. Troubles mentaux : stress, anxiétés, dépressions, fuites mémoires. Maladies gynécologiques : pertes dans ce formes, règles douloureuses/ perturbés, fibromes, kystes.



Maladies urologiques : prostate (hypertrophie, hypotrophie) varicocèles. Néphropathie. Troubles digestifs : hémorroïdes (interne/externe). Pathologies pulmonaires et respiratoires.



Toxicomanies et addictions : toutes formes d’intoxications, alcoolisme, tabacomanie. Sexualité : Ejaculation précoce, impotences

Vous pouvez le contacter au : (+ 221) 77 503 98 86/ 70 86 67 52 07/ 77 520 87 19/ 77 647 41 15. A Saints Louis : (+ 221) 77 651 89 98/ 77 244 51 20

E-mail : cepataroute@gmail.com