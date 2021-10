Ville de Dakar : Les « apéristes » ouvrent les hostilités

La guerre aura bien lieu entre les responsables apéristes Amadou Bâ, Abdoulaye Diouf Sarr et Mame Mbaye Niang.

En attendant le choix du président de la Conférence des leaders de Bby, chacun de ces responsables de l’Apr s’active du mieux qu’il peut pour mettre le maximum de chances de son côté. Si Diouf Sarr est investi par les dignitaires de la collectivité lébou, Amadou Bâ l’est également par les socialistes et Benno des Parcelles assainies.



Et depuis lors, tous deux multiplient les tournées et visites de proximité dans les 19 communes que comptent la ville de Dakar. Egalement intéressé par la ville de Dakar, Mame Mbaye Niang est en train de suivre leur pas pour jouer au troisième larron.



Magib GAYE