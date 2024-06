Violences communautaires : Ousmane Sonko attendu à Médina Gounass ce mardi

En ce jour sacré de Tabaski, Médina Gounass a été le théâtre d’un acte de barbarie inqualifiable. Un groupe malintentionné, appartenant à la communauté Ngabou, a attaqué le cortège du khalife général Thierno Ahmadou Tidiane Ba (Rta). C’est sur le chemin du retour, après l’accomplissement de la prière de l’Aid-El-Kébir et au niveau du croisement «Amadou Tidiane Gollo» que le cortège du khalife a été immobilisé par la gendarmerie pour des raisons de sécurité.



Le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique et le PM sont attendus, ce mardi, à Médina Gounass, selon des sources de Emedia.



Jean-Baptiste Tine va tenter de calmer les nerfs après les affrontements, lundi, entre deux communautés à Médina Gounass ayant fait 1 mort, des blessés, et la voiture du khalife Thierno Amadou Tidiane Ba caillassée. Le khalife du Fuladu, Thierno Mounirou Baldé a appelé à la non-violence, mais réclame justice.