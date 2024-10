Violences dans la campagne électorale : des poursuites annoncées contre les auteurs

Le Ministère de la Justice met en garde contre les débordements durant la campagne électorale

À l’approche des élections législatives anticipées prévues pour le 17 novembre 2024, le ministère de la Justice a publié un communiqué, ce lundi 28 octobre, dans lequel il exprime son inquiétude face à certains agissements et propos observés durant la campagne électorale en cours. Ces comportements, selon le ministère, « sont susceptibles de revêtir une qualification pénale pouvant exposer leurs auteurs à des poursuites ».



Dans son communiqué, le Ministère de la Justice indique que « des enquêtes sont diligentées pour situer les responsabilités sur les faits survenus en ce début de campagne dans le département de Dakar ». Cette démarche vise à garantir que les règles et les lois régissant les comportements durant la période électorale soient respectées, et que tout acte perturbateur soit sanctionné.



Le ministère appelle également au respect des lois et des règlements en vigueur, invitant les acteurs politiques et leurs partisans « à s’abstenir de tout acte ou déclaration de nature à troubler l’ordre public ». Cette mise en garde s’inscrit dans un souci de préservation de la paix et de la stabilité sociale durant ce moment crucial pour la démocratie sénégalaise.



En rappelant aux différents camps politiques l'importance de la discipline et du respect des normes, le ministère de la Justice réaffirme son engagement à veiller à la bonne conduite de la campagne électorale et à la protection de l’ordre public.