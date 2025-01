Visite de travail à l'Aéroport Ousmane Masseck Ndiaye : Cheikh Bamba DIÈYE promet de renforcer le dialogue

Le directeur général de AIBD SA, a effectué une visite de travail à l'Aéroport Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis, les 24 et 25 janvier 2025. Cette prospection intervient suite au transfert de l'exploitation technique de cet aérodrome à l'ASECNA, conformément aux directives de l'Etat du Sénégal.



Cheikh Bamba DIEYE s'est engagé à renforcer le dialogue entre la direction générale et les équipes opérationnelles.



Lors de ces rencontres, le Directeur Général a accordé une audience aux agents qui souhaitaient lui faire part de leurs préoccupations et suggestions, en témoignant de son engagement à maintenir un lien étroit et constructif avec les équipes.



Le DG a promis de prendre en compte les sollicitations formulées et de fournir des réponses dans les meilleurs délais, avant de souligner l'importance de la concertation et de la réflexion collective pour garantir un transfert réussi du personnel vers l'ASECNA.



Cheikh Bamba DIEYE s'est entretenu avec le Gouverneur de la région et le préfet du département.



