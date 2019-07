Voiture de Macky en feu : Qui est cet homme qui récupère des affaires dans le coffre ?

Après l'incident de la voiture présidentielle prenant feu hier, jeudi, sur la route de Nguéniène , pour l'enterrement d'Ousmane Tanor Dieng, la question qui brûle toutes les lèvres, est de savoir qui est cet homme en tenue traditionnelle qui semble chercher quelque chose dans le coffre de la grosse Mercedes, au milieu des policiers et des sapeurs pompiers.Les éléments de la garde rapprochée du Président, identifiables à leurs ensembles beiges, et les gendarmes en tenue sont surtout préoccupés par la sécurité du chef de l'État et de son hôte, le Président malien IBK (qu'on m'aperçoit pas sur les images).Par contre le monsieur en caftan, très visible, s'affaire avec dextérité sur le coffre. Sans que personne parmi les membres de la sécurité présidentielle ne s'intéresse à lui.