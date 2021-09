Voyage écologique : Partez à la découverte de la réserve de Gueumbeul et du Parc National de la Langue de Barbarie (vidéo)

TV5MONDE vous emmène en Afrique de l'Ouest, au nord du Sénégal. Découvrez les alentours de Saint-Louis et visitez la réserve de Guembeul qui réintroduit des espèces sahéliennes disparues. Puis partez au cœur du Parc national de la Langue de Barbarie y observer les oiseaux migrateurs et rencontrer des femmes éco-gardes, assurant la protection des lieux et une aide aux communautés locales.