XUTBA : Grosse alerte de l’Imam Serigne Hady NDIAYE sur les " dangers de la Langue "

L'Imam de la grande mosquée de la Cité Vauvert a insisté vendredi sur la nécessité pour le croyant de prendre soin de sa langue, de ne pas s'immiscer sur les affaires d’autrui. Dans son traditionnel sermon du vendredi, il a rappelé les supplices réservés à ceux qui dissipent et profèrent le mal, la calomnie et le mensonge entre les hommes.



Serigne Hady Ndiaye a notamment mis l'accent sur le devoir qu’incombe chaque musulman, quel que soit son rang, de respecter et de sauvegarder l’honorabilité de son prochain, en regrettant la propension dangereuse en vogue des délations, manipulations et de diffusions de fausses nouvelles tendant à saper la cohésion sociétale.



Le directeur de l'institut islamique Serigne Mamoune Ndiaye de Lodo (île Nord) met en garde les mercenaires de la plume et de la langue contre les douloureux châtiments qu'Allah réserve à leurs auteurs sur terre et dans l'au-delà.



L'Imam NDIAYE invite les Sénégalais à se ressaisir, à cultiver la paix, concorde ainsi que le pardon. Dans son adresse, il a les incité, à vigueur, les religieux à donner le bon exemple, en évitant d’offenser ou de diffamer leurs semblables pour des faveurs ou privilèges de ce monde.