Xam Sa Diwaan | Bayal, mémoire vivante de Saint-Louis : entre héritage et défis d’un quartier en mutation

Immersion au cœur du quartier Tendjiguène, autrefois appelé Faubourg de Sor, aujourd’hui connu sous le nom de Bayal. Accompagné de Mor Cissé, chef de quartier et mémoire vivante des lieux, nous explorons les origines de cette zone emblématique de Saint-Louis, jadis s’étendant du Pont Faidherbe jusqu’aux confins de Sor Diagne et Khor. Le quartier, riche de son histoire et de sa diversité sociale, a longtemps été un carrefour de cultures et d’activités économique. Mais derrière cette richesse patrimoniale, Bayal fait face à de nombreux défis. L’occupation anarchique de l’espace public, qui avait conduit à une vaste opération de désencombrement, continue d’inquiéter les habitants. Autre sujet d’alerte : l’état de délabrement avancé de l’école Khayar Mbengue, symbole de l’abandon des infrastructures éducatives. À travers le regard et les paroles de Mor Cissé, c’est tout un pan de l’histoire urbaine de Saint-Louis qui refait surface, entre mémoire, réalités actuelles et espoirs pour un renouveau.