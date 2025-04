Xamm Sa Diwaan - À la découverte de Cathy SARR " Yaye Doxandem" : Une vie de don et de dignité

Cathy Sarr, affectueusement surnommée Yaye Doxandem, est restée dans les mémoires comme une actrice sociale hors pair, apportant des repas faits maison aux malades de l’hôpital régional de Saint-Louis. Plus qu’un geste, c’était un rituel d’amour et de foi, soutenu par des bénévoles inspirés par son engagement. Son humanisme, ancré dans les valeurs profondes de solidarité prônées par l’Islam, a traversé les frontières de Ndar, jusqu’à ce que son nom soit adopté bien au-delà de sa ville natale. Ce portrait rend hommage à une femme dont l’héritage, tissé de générosité et de respect, continue de vivre dans les cœurs. Reportage