Yandé Codou Sène, Digne Ambassadrice de la Culture Sérère

Née à Somb, Sine-Saloum, en 1932, Yandé Codou Sène sera très tôt imprégnée des réalités de sa culture dont elle contribuera largement à la vulgarisation et à la consommation. A l’instar du président poète, si fier lui-aussi d’exhiber son appartenance au pays sérère avec des poèmes comme « Joal » ou « Nuit de Sine », Yandé Codou œuvrera elle aussi pour l’universalisation des rites et rituels d’un Sine-Saloum profondément culturel. Cette Grande Royale dédiera ainsi toute sa vie à l’expansion de sa culture en Afrique et dans le monde.



Même si le monde ne la découvrira que dans les années 60, Yandé Codou aura déjà montré son talent de cantatrice sérère depuis son enfance. Elle fait le tour des fêtes de son village et étale tout son talent de cantatrice, aux rythmes des instruments musicaux sérères tels que le « xiin », le « baal », le « jungjung » etc. Voilà ce qui explique toute son aise quand elle chante le président poète à gorge déployée et à voix toute nue. Chanter un poète comme Léopold Sédar Senghor, manipulateur hors pair des mots et grand aimant des rythmes africains, constitue en soi un grand défi. Pourtant, Yandé le fera si magistralement qu’elle deviendra une source d’inspiration et de motivation pour son objet inspirateur. Sacré talent ! Sacrée dame !



Sans orchestre, Yandé Codou a pourtant fait vibrer de nombreuses foules dans les quatre coins du monde. Le président Senghor dont elle fut « l’ombre » ne se passait jamais de ses services et l’amenait avec lui dans ses différents voyages. Autre marque d’estime, Yandé Codou était la seule personne qui pût interrompre sans avertir le discours du président-poète afin d’entamer une chanson à son égard. Senghor l’appréciait pour ses louanges, et le monde l’appréciait pour ses talents. Ses a capella comme « Léo Kor joor », vibrant hommage à Senghor, resteront à jamais dans la mémoire de tout un peuple.



Lorsque l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a déclaré 2006, année Senghor, Yandé fut invitée au concert dédié au président poète. Et le témoignage qu’elle donna à l’endroit de son « singandum» (suzerain en sérère » était élogieux. « Au Sénégal », dira-t-elle, « j’ai chanté pour le président Senghor toute ma vie. Pour moi, c’était un très grand homme. Il ne peut être comparé à personne d’autre. Senghor représentait tout pour moi, j’avais pour lui un immense respect, il m’était très cher et je lui resterai fidèle ».



Quand la voie mythique de Yandé Codou fait l’objet de convoitise pour la musique et le cinéma



Son aura dépassera les frontières et Yandé Codou fera de nombreuses apparitions dans des films et documentaires. Sa voix accompagnera de nombreuses productions entre 1992 et 2001. On la retrouvera dans le film « Hyène » de Djibril Diop Mambey, « Mossane » de Safi Faye, « Faat Kiné » d’Ousmane Sembène, « Karmen Gei » de Joseph Gaï Ramaka et dans les documentaires de Laurence Gavron et d’Angèle Diabang Brener intitulés respectivement « Yandé Codou Sène, diva séereer » et « Yandé Codou, la griotte de Senghor ».



Cette maîtrise de l’art sérère en fera une grande artiste au talent mondialement reconnu. Celle qui se faisait appeler fièrement la « Griotte de Senghor » était en réalité une déesse aux pieds de laquelle tous s’accroupissaient, du Sine à Dakar. Bien des artistes, et pas les moindres, trouveront en cette femme une source d’inspiration. Il s’agit entre autres de Youssous Ndour qui chantera à ses côtés le titre « Gaïnde » en 1995, d’Ismael Lô, de Pape et Cheikh, ou encore Pape Diouf, qui lui dédieront des hommages soit en reprenant ses chansons ou bien en louant son travail. Yandé collaborera aussi avec de grands chanteurs tels Baba Maal, Wasis Diop et Moussa Dieng.



Grande icône, modeste personnalité



Toujours derrière ses lunettes sombres comme pour cacher son image, Yandé Codou sera pourtant dévoilée sous maints aspects après son décès. Porte-étendard d’une communauté qui tient à ses racines comme à la prunelle de ses yeux, celle que l’on nomme « la diva » fera montre d’une personnalité qui ne laisse personne indifférent. Réputée pour son talent et son enracinement, malgré son âge avancé, la septuagénaire cantatrice finira sa vie comme elle l’aura commencée. Ce qui frappe le plus chez elle est son inégalable modestie. En effet, Yandé n’est pas de ces artistes qui se prennent la tête après un petit succès. Elle a voyagé auprès de Senghor, elle a vu, elle a vécu, mais elle est restée la même personne humble et accessible.



Mère de six enfants dont Aida Mbaye, son amour et son attachement à son terroir ne pouvaient qu’impressionner ses admirateurs. N’eut-été son éducation sérère qu’elle a reçu et qui lui impose la suffisance, Yandé aurait pu tirer des largesses incommensurables de sa compagnie avec Senghor qu’elle avait rencontré pour la première fois à Gossas chez Pierre Senghor (grand frère du poète). Cela d’autant plus que c’était au cours d’un meeting marquant l’entrée en politique de celui qui allait être le premier président de la République. Depuis ce jour jusqu’à sa mort, le président Senghor ne se lassait de faire des présents à cette artiste complète dont une villa à Somb en 1979 et une voiture.



Ces cadeaux sont de loin ce qu’elle cherchait, et elle obtiendra mieux au fil des générations : l’immortalité. Le talent de Yandé et son vécu la maintiennent toujours en vie et au cœur de l’industrie musicale. Yandé Codou était une sorte d’encyclopédie et son répertoire continue d’intéresser et d’inspirer plus d’un. Elle décède le 15 juillet 2010 mais ne s’en ira pas pour autant. Grande diva elle fut, grande artiste elle demeurera. Sic transit gloria mundi !



