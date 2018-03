Yen a marre « Il faut sanctionner le régime de Macky Sall en 2019 »

Le mouvement Yen a marre s’est positionné sur la situation politique du Sénégal. Selon les membres de ce mouvement, le régime de Macky Sall n’a pas respecté les promesses pour lesquelles ils ont été élus.





« Macky Sall a été élu pour apporter les ruptures en 2012. On a changé un régime pour le mettre en place. Mais aujourd’hui, c’est même pire. On ne peut pas continuer à être la sous-préfecture de la France. Toute l’économie sénégalaise est contrôlée par des étrangers. Les mêmes pratiques sous Wade reviennent sous Macky Sall et de manière amplifiée.





La justice est utilisée à des fins politiciens. Aujourd’hui, sortez dans la rue, dans les marchés, les grand-places, écoutez les sénégalais, ils ne sont pas contents de Macky Sall. Ils sont deçus de la gestion du pays. C’est pourquoi le mouvement Yen a marre demande solennellement aux sénégalais de sanctionner le régime de Macky Sall en février 2019. C’est un régime qui a échoué qui a deçu l’espoir des sénégalais » informe Fou Malade dans une grande sortie sur SUD-FM.



Yen a marre annonce des plans d’action d’ici la fin de l’année en vue de s’opposer contre les “dérives actuels” du régime.





