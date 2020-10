ZÉRO DÉCHET : NGALLÈLE s’engage et liste ses doléances (vidéo)

L’opération Zéro Déchet, lancée en vue de rendre propre la ville, poursuit ses tournées de sensibilisation avec les acteurs communautaires. L’objectif est d’harmoniser la dynamique à travers les 33 quartiers de la ville. Ngallèle Nord et Sud ont reçu, mardi, une délégation de Commune avec à sa tête l’adjointe au maire Fatou Diop SÈNE. Une communication de Aly SINE, le chef des services techniques municipaux, a permis d’éclairer les modalités de mise en œuvre du programme et les efforts fournis par la Commune, dans ce sens. Les délégués des deux quartiers hôtes ont souligné respectivement la nécessité de créer et de renforcer le système de collecte en plus de mettre en place un site de dépôt des ordures.