Zeynou Abidine DIOP : Un "Grand érudit de l’Islam", témoignent les Imams et Ulémas de Saint-Louis

• L’Imam Ratib de Saint-Louis Cheikh Sidy Ahmed DIALLO, Président du Conseil de l’Association des Imams et Ulémas de Saint-Louis

• Imam Mouhamed Sakho Président Exécutif de l’Association des Imams et Ulémas de Saint-Louis

• Imam El Hadj Idrissa Mbengue Président du Conseil des Sages de l’Association des Imams et Ulémas de Saint-Louis

• Et l’ensemble des Imams et Ulémas de Saint-Louis

ACCEPTENT LA VOLONTÉ DIVINE ET VOUS FONT PART DU RAPPEL A DIEU de Serigne Zeynou Abidine Ibn Serigne Malick Mokhsine Diop, Grand érudit de l’Islam qui a consacré sa vie entière à l’enseignement du Saint-Coran



Ahlou Qorane vient de perdre un de ses illustres fils.



QU’ALLAH LUI ACCORDE SON PARDON ET SA MISÉRICORDE ET L’ACCUEILLE AU PARADIS FIRDAWS. AMINE



L’Association des Imams et Ulémas de Saint-Louis (AIUS) exprime sa compassion et sa solidarité à la famille de Aladji Moukhsine, aux Daaras et à toute la communauté musulmane de Saint-Louis.