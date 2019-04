Zeynoul Abidine DIOP était un "phénomène du Coran"

Des milliers de personnes ont accompagné jeudi Zeynoul Abidine DIOP dans sa dernière demeure à Thiaka NDIAYE. Hommage ultime rendu à celui qui avait dédié toute sa vie à l’enseignement du livre divin.



À l’enterrement, l’émotion était vive. Des versets du Coran ont été psalmodiés en chœur par des voix ferventes tenant à rendre à l’éducateur émérite, un ultime hommage.



Zeynou, le digne, le sobre, le discret et le généreux, repose désormais à côté de son père Mohsine DIOP, près de Thierno Malick KANE, le pionnier, dépositaire d’une voie qui se garde jalousement à NDAR.



« Il était un phénomène du Coran », témoigne un de ses anciens amis, rappelant à l’assistance électrisée, l’attachement profond que l’Imam vouait au Coran.



« Durant 60 ans, il tenait les Nafilas, seul, récitant le Livre avec dévouement », rappelle El Hadj Mohsine DIOP qu’il a éduqué et formé. « Il a vécu comme un ascète », a-t-il indiqué. « Il aurait pu acquérir tous les biens de ce monde s’il le voulait. Mais il avait choisi le chemin du renoncement en se focalisant sur la quête d’Allah », a-t-il ajouté.



Zeynoul Abidine DIOP nous quitte, certes, mais la flamme qu’il a allumée ne s’éteindra jamais. Il a laissé derrière lui, des centaines de maîtres coraniques qui perpétuent son œuvre.



NDARINFO.COM présente ses sincères condoléances à sa famille, à la population de Saint-Louis et à toute la Oummah islamique !