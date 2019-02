Ziguinchor : Démonstration de force de Macky Sall avec Youssou Ndour, Balla Gaye 2et Djoliba Kouyaté

Ziguinchor a vibré ce lundi. C’était comme un classico. Mais, à l’instar d’Ousmane Sonko, qui tenait, le même jour, un meeting au stade Jules Bocandé, le président sortant a fait une démonstration de force dans région sud.



Un monde fou a pris d’assaut la place Aline Sitoé Diatta pour assister au méga meeting organisé par la coalition Benno Bokk Yakkar. Jeunes, femmes, adultes et enfants, vêtus de tee-shirt à l’effigie du président sortant sont sortis massivement. La coalition BBY a sorti la grosse artillerie pour étaler sa force de mobilisation. A la sonorisation qui distille des sonorités concoctées pour le président sortant, viennent s’ajouter les klaxons des véhicules et motos et l’enthousiasme bruyant de la foule.



Les militants et sympathisants rivalisent de toutes sortent de pas de danses. L’ambiance est au rendez-vous. Elle a atteint son paroxysme avec le show du roi de Mbalakh qui, avec son tube, « combine bëré » a harangué la foule. Le chanteur gambien Djoliba Kouyaté et le groupe Terékounda n’ont pas été en reste. Ils ont joué leur partition. La présence de Balla Gaye 2 a dopé la foule, hystérique.



Prenant la parole, Macky Sall a, tel un poète chanté la Casamance pour séduire sa population. « Nous étions pressés d’arriver en Casamance. Casamance la lionne invincible, Casamance la généreuse, Casamance travailleuse. Casamance pour laquelle j’ai bâti une maison dans mon cœur », poétise le président sortant. Avant d’ajouter : « Vous n’êtes pas seulement venus avec vos bras, vous êtes venus avec votre cœur et un cœur est irremplaçable ».



Par ailleurs, dans son discours, Macky Sall a complètement snobé Ousmane Sonko. « Le Sénégal de l’avenir, le Sénégal émergent se voit à travers le regard radieux de la Casamance. Je vous tends la main à tous une fois de plus », a soutenu Macky Sall en demandant aux populations du Sud de lui accorder un second mandat afin qu’il puisse terminer ses réalisations. A l’en croire, il a déjà fait de la Casamance une zone touristique spéciale d’intérêt national.



Mieux, il dit avoir injecté dans ladite région plus de 450 milliards de francs Cfa d’investissement publics à travers 58 projets majeurs qui concernent tous les secteurs. Poursuivant, il promet de faire de la Casamance une zone désenclavée avec zéro bac. Sur ces entrefaites, il annonce la construction de huit nouveaux dont celui d’Emile Badiane. « Je veux une victoire sans appel le 24 février prochain », sollicite-t-il, sûr du soutien de ses alliés présents au meeting à l’instar de l’écologiste Ali El Haïdar ou du maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé.



