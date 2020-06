Ziguinchor : deux militaires tués par une mine et deux autres blessés (source sécuritaire)

Un véhicule de l’Armée nationale a sauté lundi sur une mine anti-char, tuant deux soldats sur le coup et faisant deux autres blessés graves entre les localités de Diagnon et de Mbissine dans le département de Ziguinchor (sud), a appris l’APS d’une source sécuritaire.



Cet accident est intervenu à 14 heures 17 minutes lors d’opérations en cours pour accompagner le retour des populations dans le secteur de Mbissine, a expliqué la même source. Elle a ajouté que ces opérations concernent aussi la lutte contre les trafics illicites et les bandes armées.



"Le corps des victimes et les deux militaires blessés ont été évacués à Ziguinchor (…) les familles des victimes ont été informées et bénéficieront du soutien nécessaire notamment au plan psychologique", a rassuré notre interlocuteur.



Malgré cet énième accident, les autorités militaires ont déclaré que les opérations vont se poursuivre "conformément aux objectifs déjà planifiés".



Il y a deux jours, huit militaires sénégalais ont été légèrement blessés lorsque le véhicule à bord duquel ils avaient pris place a sauté sur une mine un peu avant à hauteur de Lefeu, un village du département de Bignona, dans le sud du pays.



L’incident était survenu dans le cadre d’une opération de lutte contre les trafics de bois et de chanvre indien dans les localités du nord Sindian, avait-on expliqué.



La semaine dernière un soldat de la zone militaire numéro 5 avait sauté accidentellement sur une mine antipersonnel dans le village de Mbissine-Albondy (commune d’Adéane), dans le département de Ziguinchor.



Cet accident avait eu lieu en marge d’opérations de sécurisation des populations ayant opéré un retour massif dans les villages qui avaient été abandonnés en raison de violences notées dans cette partie méridionale du Sénégal en proie à une rébellion armée menée par le Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC).



Ces deux incidents risquent de relancer le débat sur la problématique du déminage en Casamance à l’arrêt depuis plusieurs années.



APS