​ Élections législatives " libres et apaisées " : la rétrospective du professeur Amadou SY qui invite à tirer les leçons des " années tumultueuses "

Le professeur Alpha Amadou SY a présenté hier samedi son nouvel ouvrage « La démocratie sénégalaise : La roche tarpéienne toujours près de l'urne », en présence de ses pairs écrivais et de notabilités de la ville. Une cérémonie de dédicaces tenue à NDAR après une première à Dakar, la capitale.



« C’est une manière de participer à l’animation intellectuelle et culturelle de ma ville et de partager mes réflexions », a déclaré le membre d’honneur de l’Académie africaine des sciences religieuses, sociales et politiques. Séduite par la démarche, l’Association Sama Gox Sama Yité a contribué à l’organisation de cet espace d’échanges et de discussions.



L’ouvrage est « un retour sur les années tumultueuses qui ont caractérisé l’espace politique sénégalais depuis 2021, les péripéties, l’action des coalitions, le rôle de la violence ». Il s’agit d’un questionnement du « dysfonctionnement du système démocratique sénégalais pour comprendre comment un candidat devenu chef d’État a pu réussir à battre à plate couture le régime de Macky SALL dès le premier tour », a expliqué l’auteur. Il appelle à tirer et à capitaliser les leçons tirées des trois dernières années pour tenir un scrutin législatif sans heurts., le 17 novembre 2024.



« Mon travail est d’alerter, d’inviter à réfléchir pour que le Sénégal s’achemine vers des élections libres et apaisées où les citoyens auront des débats de qualité », a-t-il confié. « J’invite les intellectuels, dans un avenir proche, quand ils auront achevé la lecture du livre, d’organiser des débats autour de ces questions me semblent importantes », a conclu le professeur SY.