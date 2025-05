Itinéraires artistiques 2025 : la jeunesse et le patrimoine à l’honneur

Le coup d’envoi de la 11e édition des Itinéraires artistiques de Saint-Louis a été donné ce samedi, avec la participation de 40 artistes venus prendre part aux activités de vernissage et d’exposition.



Cette rencontre artistique a également été un moment d’échange et de sensibilisation. Le directeur général de la Culture en a profité pour encourager les jeunes talents à revaloriser le patrimoine culturel de leurs pays respectifs.



Dans le même esprit, Abdou Karim Fall, initiateur de l’événement, a rappelé l’importance de promouvoir l’art afin d’assurer une meilleure visibilité aux artistes et à leurs œuvres.