Saint-Louis : l’art contemporain ouvre le dialogue à la 11e édition des Itinéraires artistiques

Le talent artistique était à l’honneur lors de la cérémonie de lancement de la 11e édition des Itinéraires artistiques de Saint-Louis. Les artistes exposants ont su captiver les visiteurs grâce à des œuvres visuelles contemporaines mêlant esthétique et engagement.



À travers des créations saisissantes, certains ont choisi de sensibiliser les communautés aux effets du changement climatique, en illustrant la fragilité des écosystèmes et les conséquences sociales de la dégradation environnementale. D’autres artistes ont, quant à eux, mis en avant une Afrique dynamique, riche en opportunités culturelles, économiques et humaines, invitant à une relecture positive du continent.



Ce grand rendez-vous de l’art contemporain en Afrique de l’Ouest s’annonce comme un mois de découvertes, d’échanges et de dialogue culturel, réunissant des créateurs venus d’horizons divers autour de thématiques communes et actuelles.



Au-delà de l’exposition, les Itinéraires artistiques de Saint-Louis offrent un espace de réflexion sur le rôle de l’art dans la société, en tant que médium de sensibilisation, de mémoire et d’avenir.