​Aar Linu Bokk prend la défense de Amadou DIEYE : “ Il n'a fait que dire ce que tous les Sénégalais ont clamé sur tous les toits” - vidéo

La plateforme Aar Linu Bokk “ dénonce la nouvelle plainte de Mansour FAYE servie à Amamdou DIEYE ap^rès celle qui a conduit à l’arrestation et à l’emprisonnement de Alioune THIAM alias Gas El Salvador. Pour le collectif, “Amadou Dieye qui n'a fait que dire ce que tous les Sénégalais ont clamé sur tous les toits”. “ Il est important de faire revenir le Maire à la raison. L'intimidation ne serait un moyen de dissuasion dans un pays de droit comme le Sénégal”, a déclaré hier Mamadou AW, le coordonnateur de ce mouvement. “ La liberté d'expression est un droit inaliénable et il appartient à nos autorités de garantir une démocratie en consolidant les bases d'un dialogue contradictoire sur la manière de gérer les deniers publics”, a-t-il ajouté en promettant de “continuer à dénoncer les arguments de la force par la force des arguments”. “ Nous tenons à éclairer l'opinion que Gas est en prison par la volonté du procureur “, a-t-il clamé. “Ce dernier a jugé le condamné d'une peine d'un mois de prison et assorti d'une amende de 100 mille francs FCFA pour diffusion de fausses nouvelles et discrédit sur l'institution publique”, a ajouté M. AW. Pour le coordonnateur d la plateforme, “ si on se limitait à la plainte de Mansour Faye Gas, serait purement et simplement libéré”, a –t-il soutenu.