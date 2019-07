​Acte III de la décentralisation : des élus de qualité, le défi que Saint-Louis doit relever (ministre)

À l’issue d’une CRD spécial consacré à l’évaluation des l’acte 3 de la décentralisation dans la région de Saint-Louis, le défi de la formation des élus a été fortement souligné par les parties prenantes.



Le ministre de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l’Aménagement des territoires qui présidait la rencontre a assuré que d’importantes mesures seront prises dans ce sens. Il a noté que la réussite de la troisième phase de cette politique territoriale repose sur la participation de ressources humaines de qualité au sein des conseils municipaux et départementaux.



Oumar GUEYE soutient par ailleurs que « les populations apprécient positivement l’acte III de la décentralisation » qui dit-il, « a apporté beaucoup d’innovations ». Il reconnaît toutefois la nécessité de corriger des manquements et incohérences notés dans ce programme.