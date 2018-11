​Amadou Bécaye DIOP : "À Ross-Béthio, la victoire est assurée pour le président Macky SALL" (vidéo)

Les ténors de l’Alliance pour la République (APR) dans le WALO et le DIERY ont pris part, hier, au meeting de mobilisation du maire de Ross-Béthio, présidé par le ministre Abdoulaye DIOP, ministre des Infrastructures des transports terrestres et du Désenclavement. Les responsables de la Commune de Dagana ont répondu massivement à ce rendez-vous.



Amadou Bécaye DIOP a salué l’entente bâtie avec ses frères de parti Mansour NDIAYE et Faly SECK pour la réélection du président Macky SALL, en indiquant qu’au vu de cette cohésion, « la victoire est assurée au premier tour pour le candidat de l’APR ».



« Nous additionnerons nos forces. Nous ne ferons point de soustraction. Le triomphe est déjà clair », a déclaré le directeur des équipements scolaires. « Monsieur le ministre, dites au président de la République qu’il ne connaitra aucune contrainte dans de département », a-t-il assuré au coordonnateur de l’APR à Podor.



Amadou Bécaye DIOP a salué les efforts consentis par le président Macky SALL au profit de sa localité en vue d’améliorer les conditions de vie des populations. Il s’est réjoui par ailleurs de la signature de la phase du MCA qui devrait injecteur plus de 300 milliards pour l’électrification et la lutte contre la pauvreté. « Depuis l’accession du président Macky SALL, aucune hausse des denrées alimentaires n’a été notée », a-t-il rappelé.