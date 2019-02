​Babacar GAYE liste les réalisations de Macky SALL à Guet-Ndar (vidéo)

Le responsable de l’Alliance pour la République (APR) enchaine les visites de proximité dans la Langue de Barbarie. Il rencontré, hier, sa base politique à Guet-Ndar après son meeting à Medina Marmiyal, la semaine dernière. Au cours de cette communion, ses militants lui ont exprimé leur dévouement à réélire le président Macky SALL au premier tour de la présidentielle du février 2019. Babacar GAYE a passé en revue les réalisations structurantes du président Macky SALL à Guet-Ndar.



« Ma mère m’a dit que la route de l’hydrobase a été construite en 1908. Depuis lors, elle n’a pas été rénovée. C’est le Président Macky SALL l’a réalisé en 2018 », a-t-il renseigné. « Notre candidat a beaucoup fait pour la pèche et la Langue Barbarie », a-t-il ajouté.



« Nous ne remettrons pas les commandes du pays à des gens qui vont hypothéquer le peuple. Nous les remettrons à une personne disciplinée, avertie, calme et serein », a noté M. GAYE vantant les qualités morales du président Macky SALL. Le coordonnateur du mouvement « Les samedis de Babacar » invite ses partisans à voter et « faire en sorte que la victoire de notre candidat soit très tôt proclamée à Guet-Ndar ».



>>> Extraits de la visite de proximité à Guet-Ndar