​Budget 2024 : 4.482.000.000 FCFA adopté à l’unanimité par le conseil municipal de Saint-Louis

Le Conseil municipal de Saint-Louis a voté à l’unanimité un budget record de 4.482.000.000 FCFA pour de l’exercice 2024. Plus de 52 % de l’enveloppe sera destinée aux investissements, a renseigné la maire Mansour FAYE au sorti de la session ordinaire tenue à l’hôtel de ville. « L’année dernière, les prévisions relatives à la rubrique fonctionnement étaient plus importantes que le fonctionnement. Nous avons renversé la tendance, cette année », a affirmé l’édile. « C’est l’expression de notre volonté d’augmenter la réalisation d’infrastructures communautaires et l’amélioration des conditions de vie des populations », a-t-il ajouté. « C’est une importante étape que nous avons que nous venons de franchir. Rares sont les communes qui injectent plus de la moitié de leur budget dans les investissements », a laissé entendre le maire de Saint-Louis.