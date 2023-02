"​Capitaine" révèle : "Ce que le ministre Mansour Faye m’a dit au téléphone avant les Législatives" (vidéo))

Prenant la parole, celui qui est surnommé « Capitaine » par les Moustarchidines a réitéré les menaces proférées par ces prédécesseurs au présidium avant de mettre en garde le régime de Macky Sall. Il a également indiqué qu’avant les élections législatives, Mansour Faye lui a parlé au téléphone via un appel par Whatsapp pour lui proposer 3 députés dans leur liste.



« Mansour Faye m’a contacté par l’intermédiaire de Alioune Badara Diop, Directeur de l’OLAC (Office des Lacs et Cours d’eau) qui m’avait fixé un rendez-vous. Alors qu’il se trouve en Inde pour, dit-il, soigner sa maman malade, il m’a proposé trois postes de député », a révélé le fils de Serigne Moustapha Sy, fondateur du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) qui fait partie de la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi.



« Capitaine » ne s’est pas arrêté là, selon lui, les Moustarchidines sont déjà prêts à donner leur vie, si le régime en place ne recule pas dans ses provocations à l’endroit de leur guide.