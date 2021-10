​Capitale de la future région de Podor, NDIOUM se positionne et décline ses atouts (vidéo)

En perspective aux locales de janvier 2022, le maire de la Commune de NDIOUM et responsable de l’Alliance pour la République a battu le rappel des troupes, hier, à l’occasion d’un meeting. Plusieurs leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) ont pris part à cette manifestation. Ces derniers ont prêté serment au ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche pour l’accompagner au scrutin en vue. Cheikh Oumar ANNE a profité de l’occasion pour réaffirmer sa volonté de faire de sa commune la capitale de la future région de PODOR avec le nouveau découpage administratif. Il s’agit d’une vieille doléance des populations du Fouta relancée par la jeunesse qui a réservé un accueil chaleureux à son leader. Pour le ministre, cette configuration est essentielle compte tenu des potentialités économiques et de la position géographique stratégique de sa localité.