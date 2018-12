​Concert de Waly SECK : la jeunesse dit "stop" à Mansour FAYE (vidéo)

Des acteurs culturels, des activités et autres membres de la société civile se sont regroupés, lundi, sur place Faidherbe pour fustiger l’organisation d’un second concert de WALY SECK à moins d'un an, sur décision du maire Mansour FAYE. Ces entités perçoivent dans ce choix « inopportun », « un manque de considération » exprimé à l’endroit des artistes locaux alors que, disent-ils, « les choix sont ailleurs ».



« Waly SECK ne se déplace pas pour près de 30 millions FCFA. Ses deux concert coûterons une bagatelle de 60 millions de FCFA », s’est désolé INDEX du groupe de rap ÑUUL KUKK. « Des initiatives locales prises par les jeunes artistes locaux doivent être priorisé », a-t-il ajouté, en regrettant la non recherche de création par l’autorité politique « d’espaces d’expression adéquats » pour les jeunes virtuoses de la ville.



« Nous n’avons pas un centre culturel propre à la ville. Il est temps que les politiques nous prennent au sérieux et que l’on nous implique dans l’élaboration de la politique culturelle de notre ville », a noté Index. « Des efforts doivent être fournis à ce niveau et non dans l’enrichissement continuel d’un orchestre », a expliqué le rappeur.



Les jeunes fustigent un choix « inadmissible » de l’édile pris au moment où la problématique de l’insalubrité devient de plus en plus tenace. « Saint-Louis est submergée par les ordures et les saletés », crie le bloggeur Thierno DICKÉ.



« Un mur de protection des cimetières de GUET-NDAR s’est affaissé provoquant l’inondation des tombes en cas de fortes houle. Comment peut-on gaspiller plus d’une dizaine de millions FCFA en une nuit alors que ces problèmes sont là ? », s’est-il interrogé.



>>> Leurs réactions en vidéo ...