​DIALOGUE NATIONAL : l’AIUS propose la création d’une commission chargée d’harmoniser les fêtes religieuses (vidéo)

Dans sa déclaration tenue, samedi, à l’issue de sa réunion de bureau, l’Association des Imams et Ulémas de Saint-Louis (AIUS) s’est félicitée de l’organisation du dialogue national initié par le président Macky SALL et confié à Famara Ibrahima SAGNA.



Les Imams, toutefois, à intégrer de manière prioritaire l’harmonisation des fêtes religieuses au menu du conclave. Ce, pour mettre fin aux incessantes divisions sur le croissant lunaire qui, disent-ils « est un facteur d’affaiblissement de l’ISLAM au Sénégal, à long terme ». « La prise en charge de cette exigence peut durablement impacter sur la paix et la concorde nationale », ont-ils dit.



Pour l’association, la participation des notabilités religieuses et coutumières au dialogue devrait permettre de poser cette préoccupation fondamentale des musulmans. L’AIUS estime que ce rendez-vous est une bonne occasion de susciter le débat sur la question et réunifier les musulmans autour d’une même dynamique.