​De la nécessité d'auditer à fond le système sanitaire de Saint-Louis

La situation sanitaire à Saint-Louis est devenue alarmante. Les indicateurs de santé publique montrent un net recul dans la prise en charge des patients, plongeant la population dans un calvaire digne d'un autre temps. Le manque d’infrastructures médicales adéquates et l’insuffisance des services offerts soulèvent une urgence criante : celle d'une réforme en profondeur de l’offre sanitaire dans la ville tricentenaire.



À l’heure où ces lignes sont écrites, l’hôpital régional de Saint-Louis ne dispose pas d’un scanner fonctionnel, un outil essentiel pour le diagnostic de nombreuses pathologies. Cette absence n’est pas seulement un problème matériel ; elle a des conséquences directes sur la survie des populations. En effet, se voir référer à Louga pour des examens aussi basiques est inacceptable en 2024. Ces situations évoquent davantage un système de santé obsolète et d’un hôpital qui peine à répondre aux besoins d’une population croissante.



Il urge d’effectuer d’engager un audit systématique du système sanitaire de Saint-Louis. Ce qui permettrait de cerner les carences qui gangrènent l'institution, en identifiant les causes de l’inefficacité qui s’y est installée. Une évaluation précise des ressources matérielles, financières et humaines est essentielle pour comprendre où se situent les lacunes.



Il est impératif que les nouvelles autorités prennent conscience de cet enjeu majeur. Armées des résultats d’un audit rigoureux, elles pourront ainsi établir un plan d'action concret, destiné à revitaliser les infrastructures sanitaires. Des investissements dans des équipements modernes, la formation continue du personnel et le développement d’un réseau de soins intégré sont autant de pistes à envisager pour redresser la situation.



Sans auditer en profondeur le système sanitaire de Saint-Louis, toute tentative de réforme risque de rester superficielle et inefficace. Les populations méritent une prise en charge qui soit à la hauteur de leurs attentes et de leurs besoins, et cela passe inévitablement par une refonte totale de l’offre sanitaire. Les enjeux sont clairs : évaluer, mobiliser et agir. Il est temps d’agir avant qu’il ne soit trop tard.



