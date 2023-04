​Déficit d’emplois, problèmes d’accès à la terre et aux financements : la Cojer de Diama pose le débat (vidéo)

La Convergence des jeunesses républicaines (Cojer) a tenu hier samedi la première édition de son Forum sur l’entrepreneuriat agricole des jeunes. L’activité parrainée par le maire de la localité, le président de l’Assemblée nationale et le directeur général de la SAED, a été une occasion de passer en revue les difficultés auxquelles les jeunes du département de Dagana sont confrontées.



« Nous faisons face à des problèmes d’emploi, d’insertion professionnelle et de financement. C’est d’autant plus préoccupant que nous sommes dans une zone à fort potentiel agricole », a laissé entendre Mouhamed SOW, le coordonnateur des jeunes aperistes.



« Je suis moi-même titulaire d’un master 2 en sociologie. Mes camarades du département sont dans la même situation », a-t-il ajouté. Il a invité les responsables de l’Alliance Pour la République (APR) à suivre la feuille de route du Président Macky SALL à l’endroit de la jeunesse, en saluant les efforts consentis dans ce sens par le docteur Amadou Mame DIOP par ailleurs maire de la Commune de Richard-Toll. Des engagements ont été pris par les parrains. Oumar Moulele SOW a décidé, séance tenante, de leur octroyer 150 hectares pour des activités de maraîchage.