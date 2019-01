​Des lots d’appareils médicaux offerts au poste de santé de RAO par le docteur Ousmane FALL du mouvement ALSAR (vidéo)

Le Docteur Ousmane FALL, fils de RAO (originaire du village Poundioum) et coordonnateur de la cellule ALSAR de GANDON a offert, lundi, un important don d’appareils médicaux d’une valeur de 400. 000 FCFA au poste de santé de la localité. Un geste « d’une haute noblesse » saluée par les notabilités et le corps médical de RAO.



« C’est un grand ouf de soulagement que nous poussons. C’est un soutien consistant qui vient à son heure », a déclaré le docteur Maimouna DIOP, l’Infirmière-chef de poste.



Le docteur FALL a exprimé sa joie de servir son terroir, en indiquant que cet engagement social découle des orientations indiquées par son président Mamadou Racine SY. Il a annoncé dans la foulée que d’autres actions bénévoles de cette nature seront déroulées au bénéfice de cette infrastructure sanitaire stratégique.



Le spécialiste de la médecine du travail actuellement en poste au service à l'IPRES de TAMBA a par ailleurs listé les innovations majeures entreprises par le président Macky SALL dans le domaine de santé en citant la couverture maladie universelle (CMU), la gratuité de la césarienne, l’égalité des chances chez les personnes à mobilité réduite. « Pour ces avancées significatives, le chef de l’État mérite un second mandant », a-t-il dit.



