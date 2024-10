​Désastre écologique à Doune Baba DIEYE : un expert redoute un scénario similaire à Tassinère et pilote Barre

La Plateforme de veille sur l’information environnementale portée par l’African Journalist forum invite les autorités à mettre en place « des outils de prévention » en vue de protéger les localités de Pilote Barre et de Tassinère (Commune de Ndébène Gandiol).



En visite de prospection dans la zone, René Massiga DIOUF, le président de cette organisation, redoute la reproduction du scénario désastreux à l’origine de la disparition du village mythique de Doune Baba DIÈYE.



« Pilote Barre, et Keur Bernard est en ligne de mire de ces situations désagréables. Ils présentent des similitudes avec Doune Baba DIEYE », a-t-il dit. « D’ici quelques années, des phénomènes de submersion peuvent avoir des conséquences périlleuses sur ces zones », a-t-il dit.



Un constat corroboré parle le Géomorphe Boubou Aldiouma SY.



« Avec le relèvement de la mer, toutes les infrastructures implantées le long du trait de côte sont menacées », a affirmé le professeur à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. « La mer avance de 30 centimètres tous les 100 ans. Si vous faites un levé topographique sur le continent, vous vous rendez compte que même Saint-Louis peut disparaître dans 1500 ans. Du point de vue topographique, ces villages sont sous Saint-Louis », a-t-il expliqué.



Il invite à « comprendre le phénomène » et les « comportements des paramètres hydrodynamiques », « les courants, les vagues, les houles, les phénomènes de marée et de submersion marine », en appelant à la mise en place de dispositifs de ralentissement la vitesse de destruction des infrastructures qui sont le long du trait de côte ».