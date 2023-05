​Exécution des travaux de Promovilles : Mansour FAYE satisfait (vidéo)

Accompagné de membres du bureau municipal, l’édile de Saint-Louis a procédé s’est imprégné du niveau d’exécution des travaux menés dans le cadre du Programme de Modernisation des villes (PROMOVILLES). Il s’est rendu notamment sur l’œil, à Ndar Toute, à Place Pointe-à-Pitre et dans le Sor où des réfections d’espaces paysagers et de voiries urbaines sont effectuées. « Certains sont terminés. D’autres sont en phase finale. Nous encourageons les entreprises à respecter les délais de livraison », a-t-il dit au terme de sa tournée. « Ces chantiers, engagés conformément aux instructions du président Macky SALL vont changer les visages de Saint-Louis », a-t-il dit. Mansour FAYE a annoncé en outre la signature d’une convention de rénovation des marchés CDC et promet que la procédure opérationnelle sera diligentée.