​Fermeture des salles de Cinéma : MobiCiné veut combler le gap (vidéo)

Le concept « MobiCiné, le cinéma partout» a été présenté, vendredi, à Saint-Louis, en présence d’acteurs culturels, d’autorités administratives et politiques. L’initiative vise à faire revivre le cinéma là où les salles ont fermé.



Ce programme qui cible les jeunes producteurs ambitionne de créer des alternatives de diffusion à travers tout le territoire Sénégalais par la mise à disposition d’unités mobiles de projections de films et de structures indépendantes de gestion.



Dans cette optique, il crée des plateformes de diffusion pour près de 30 films financés par le FOPICA, participe à l’encoder et au cryptage les films au vu d’une exploitation sécurisée et traçable, en plus de créer d’autres revenus aux ayants droit sénégalais avec des séances sponsorisées ou payantes.



>>> Suivez les explications de la chargé de communication