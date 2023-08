​GUET-NDAR : Babacar DIOP diagnostique les maux de la pêche et plaide pour la libération d’Ousmane Sonko (vidéo)

Le leader de FDS/ Les Guelewars mène une tournée dans la zone nord en prélude au lancement des parrainages. Après l’étape de Louga, Babacar DIOP s’est rendu hier à Saint-Louis. À Guet-Ndar, il s’est entretenu avec les acteurs de la pêche sur la récurrence de pertes humaines dans la brèche de Saint-Louis, du manque de logistique de pêcheurs et du drame de l’émigration clandestine. Le maire de Thiès a profité de l’occasion pour inviter le président Macky SALL à organiser des élections libres et transparentes en 2024 permettant à toutes les voix discordantes de s’affirmer. M. DIOP a par ailleurs plaidé pour libération d’Ousmane SONKO et des autres détenus politiques.