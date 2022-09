​Goxu-Mbacc : le poste de santé doté d’un appareil d’échographie et d’un concentrateur d'oxygène pédiatrique - vidéo

C’est un grand ouf de soulagement que poussent les populations de la Langue de Barbarie et notamment celles du quartier de Goxu-Mbacc. Le recours à d’autres structures sanitaires pour des diagnostics gynécologiques n’est plus qu’un vieux souvenir. En effet, le poste de Santé de la localité a réceptionné vendredi un appareil d’échographe et un concentrateur d'oxygène pédiatrique avec des dispositifs médicaux divers. Cet appui, fortement salué par les représentants de la communauté, est le fruit d’une collaboration agissante entre l’Association Éducation, Santé, Environnement dirigée par Babacar GAYE et l’ASEE basée à Grenoble. L’entremise et les démarches de l’administrateur du Fonds Développement Transports Terrestres, soucieux du bien-être de ses voisins, ont permis la dotation de cet appareil d’une valeur 15 millions FCFA. Par ailleurs, Helena RAD, sage-femme à Lorient (région Bretagne) a été dépêchée dans le cadre de cette mission solidaire pour renforcer les capacités des matrones de l’île de Saint-Louis et de la Langue de Barbarie.